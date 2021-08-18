Администрация Сурска выкупила 14 квартир в новом доме для участников программы переселения ЖКХ

Сурск, 18 августа 2021. PenzaNews. Администрация города Сурска Городищенского района Пензенской области приобрела 14 квартир в новом доме №3Б на улице Полевой, построенном ООО «СК «Термодом», с целью последующего предоставления гражданам, проживающим в аварийном фонде. Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства ЖКХ и гражданской защиты населения региона.

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«14 семей улучшат жилищные условия», — отмечается в тексте.

В нем уточняется, что многоквартирный дом будет введен в эксплуатацию в ближайшее время, после чего состоится приемка квартир и их регистрация в муниципальную собственность.

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«Всего по программе переселения граждан из аварийного жилищного фонда на территории города Сурска Городищенского района подлежат расселению 57 человек из 36 жилых помещений расселяемой площадью 967,8 кв. метра. Расселено в 2020 году 29 человек из 22 жилых помещений расселяемой площадью 536,3 кв. метра», — сказано в сообщении.

В тексте напоминается, что расселение аварийного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, осуществляется в рамках федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» национального проекта «Жилье и городская среда».