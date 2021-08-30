В Пензенской области просроченная задолженность за природный газ превышает 1,1 млрд. рублей ЖКХ

Пенза, 30 августа 2021. PenzaNews. Просроченная задолженность за потребленный природный газ превышает в Пензенской области 1,1 млрд. рублей. Это следует из доклада временно исполняющего обязанности министра ЖКХ и гражданской защиты населения региона Михаила Панюхина.

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По его словам, по состоянию на 1 августа она составляла более 1,3 млрд. рублей.

«Организации коммунального комплекса из них [задолжали] 1 млрд. 296,8 млн. рублей, местные бюджеты с учетом переуступки — 4,6 млн. рублей», — сказал он в ходе оперативного совещания, состоявшегося в правительстве региона в понедельник, 30 августа.

Михаил Панюхин добавил, что за календарный год просроченная задолженность за природный газ снизилась на 5,5 млн. рублей, в то же время в 17 теплоснабжающих организациях введено ограничение потребления.

Врио министра отметил, что в целях оказания поддержки городским округам и муниципальным районам в 2021 году из бюджета Пензенской области было выделено более 171 млн. рублей для предоставления субсидий муниципальным теплоснабжающим организациям, при этом большинство из них средства уже получили и произвели оплату, в результате чего их задолженность снизилась с 223 млн. до 53 млн. рублей.

«[По состоянию на 25 августа] просроченная задолженность за природный газ снизилась по сравнению с 1 августа текущего года на 124,7 млн. рублей», — подытожил он.