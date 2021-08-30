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Просроченная задолженность за электроэнергию в регионе на начало августа превышала 280 млн. рублей

15:36 | 30.08.2021 | ЖКХ

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Пенза, 30 августа 2021. PenzaNews. Просроченная задолженность за электроэнергию в Пензенской области составляла на начало августа 280,3 млн. рублей. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности министра ЖКХ и гражданской защиты населения региона Михаил Панюхин.

Просроченная задолженность за электроэнергию в регионе на начало августа превышала 280 млн. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По его словам, организации коммунального комплекса задолжали 278 млн. рублей, местные бюджеты — 2 млн. 267 тыс. рублей.

«Просроченная задолженность за электроэнергию за календарный год снизилась на 74,8 млн. рублей. В то же время в семи теплоснабжающих организациях ведено ограничение электроснабжения», — сказал он в ходе оперативного совещания, состоявшегося в правительстве региона в понедельник, 30 августа.

Михаил Панюхин отметил, что по состоянию на 27 августа часть муниципальных образований и организаций заключили с компанией «ТНС энерго» договоры о реструктуризации просроченной задолженности.

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