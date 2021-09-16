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В Кузнецке отопительный сезон стартует 17 сентября

09:47 | 16.09.2021 | ЖКХ

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Кузнецк, 16 сентября 2021. PenzaNews. Отопительный сезон в Кузнецке Пензенской области стартует в предстоящую пятницу, 17 сентября. Соответствующее постановление городской администрации подписал мэр Сергей Златогорский.

В Кузнецке отопительный сезон стартует 17 сентября. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Разрешить начать отопительный сезон для организация здравоохранения, культуры, социальной защиты и образования [...] города Кузнецка с 17 сентября 2021 года», — говорится в документе.

«Разрешить начать отопительный сезон для жилищного фонда города Кузнецка с 17 сентября 2021 года», — добавляется в нем.

В постановлении отмечается, что производить подключение отопления жилищного фонда и социально значимых учреждений необходимо при наличии паспортов готовности к отопительному сезону 2021–2022 годов и соответствующей заявки.

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