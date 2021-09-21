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В микрорайоне Север 22 сентября на сутки отключат воду

17:30 | 21.09.2021 | ЖКХ

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Пенза, 21 сентября 2021. PenzaNews. Водоснабжение микрорайона Север города Пензы будет приостановлено с утра среды, 22 сентября, в течение суток. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой ООО «Горводоканал» (входит в группу компаний «Российские коммунальные системы»).

В микрорайоне Север 22 сентября на сутки отключат воду. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В связи с обращением администрации города Пензы в целях подключения нового водопровода в поселке ЗИФ к централизованной системе водоснабжения с 8.00 22 сентября по 8.00 23 сентября 2021 года планируется временное ограничение водоснабжения в микрорайоне Север», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что на время отключения будет организован подвоз технической воды в социально значимые объекты и по заявкам управляющих компаний.

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