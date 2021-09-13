Названа причина очередного срыва сроков ввода в эксплуатацию водопровода в поселке ЗИФ ЖКХ

Пенза, 13 сентября 2021. PenzaNews. Заместитель главы администрации Пензы Магомед Агамагомедов объяснил очередной срыв сроков ввода в эксплуатацию водопровода в поселке ЗИФ, который входит в черту города, но удален от его центра, проблемами с поставкой оборудования.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Насосное оборудование должно было прийти еще в начале августа. К сожалению, поставщик из-за импортных комплектующих сорвал сроки поставки», — сказал он в ходе встречи с местными жителями.

Вице-мэр добавил, что была произведена замена поставщика, согласован новый тип оборудования.

«Оно сейчас заказано и оплачено. Планируем его получить в течение двух недель», — пояснил Магомед Агамагомедов.

По информации пресс-службы мэрии, на данный момент в полном объеме проложен водопровод, установлены все 185 колодцев, смонтирована распределительная насосная станция. Завершается строительство трех резервуаров, осуществляется монтаж насосной станции подкачки, ведутся работы, направленные на электроснабжение насосных станций.

Планируемый срок завершения основного комплекса работ — 10 октября. На 25 октября намечены пусконаладочные мероприятия.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», проблема водоснабжения жителей поселка ЗИФ остается нерешенной на протяжении длительного времени.

Решением Октябрьского районного суда Пензы от 28 октября 2019 года на администрацию города была возложена обязанность организовать водоснабжение населения путем подключения потребителей к централизованной системе холодного водоснабжения. 20 февраля 2020 года решение вступило в законную силу.

7 апреля 2020 года муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Пензы» заключило с ООО «СитиСтрой» контракт на сумму 36,6 млн. рублей на прокладку водопровода в поселок ЗИФ. Завершить работы требовалось до 30 сентября. 9 октября контракт был расторгнут в связи с неисполнением подрядчиком своих обязательств в полном объеме.

9 ноября был заключен новый контракт с ООО «Сталкер» на сумму более 34 млн. рублей. Изначально в качестве даты завершения работ в документе было указано 30 декабря 2020 года. В дополнительном соглашении от 31 декабря был прописан новый срок — 15 июня 2021 года.

