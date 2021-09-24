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В Пензе стартовал месячник по благоустройству

11:22 | 24.09.2021 | ЖКХ

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Пенза, 24 сентября 2021. PenzaNews. Месячник по благоустройству, который продлится по 16 октября, стартовал в Пензе.

В Пензе стартовал месячник по благоустройству

Фото: Penza-gorod.ru

«В этот период будет действовать упрощенный процесс приема мусора на полигоне. Предприятия и организации города могут обратиться в районную администрацию, оформить путевой лист и бесплатно вывезти мусор на полигон по захоронению твердых бытовых отходов. Исключение составляет промышленный и строительный мусор», — говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.

В нем отмечается, что, помимо уборки городских территорий, в ходе месячника будет уделено внимание вопросам озеленения.

«Зеленые насаждения высадят во дворах, на центральных улицах, а также на месте спиленных аварийных деревьев. Всего в период месячника в городе появится около 1 тыс. новых деревьев», — уточняется в тексте.

В сообщении добавляется, что представители муниципальных унитарных предприятий «Зеленое хозяйство города Пензы» и «Пензадормост» продолжают текущую работу по содержанию улиц, скверов, дорог, тротуаров и остановочных павильонов.

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