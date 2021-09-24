Смирнов считает приоритетным благоустройство дворовых территорий, а не общественных ЖКХ

Пенза, 24 сентября 2021. PenzaNews. Глава фракции КПРФ в пензенской гордуме Александр Смирнов выразил мнение, что при выборе объектов для благоустройства необходимо отдавать приоритет дворовым территориям, а не общественным.

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«Общественные территории — это замечательно, это хорошо. Мы, конечно же, не против этого. Мы против той концепции, в которую пытаются «одеть» город. Это сплошной [...] гранит и бетон, как мавзолей какой-то делаем», — сказал он при обсуждении реализации программы формирования современной городской среды в ходе 27-й очередной сессии гордумы, состоявшейся в пятницу, 24 сентября.

По словам коммуниста, такое благоустройство убивает «живой вид города».

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«Но, опять же, представьте просто: человек приходит в общественное место — на набережную красивую, радостно становится, а потом возвращается к себе домой и перед входом в свой подъезд наступает в лужу по колено, и вся радость его улетучивается. Давайте с вами все-таки задумаемся о том, что начинать благоустройство необходимо не с красивого фасада, а с фундамента. Фундаментом у нас являются — в нашем обществе, в нашем городе — дворовые территории. Это те места, где большинство времени проводят наши с вами жители; там, где играют их дети; там, где пенсионеры выходят на лавочки. Именно там фундамент нашего общества», — заявил Александр Смирнов.

Он призвал представителей администрации Пензы подумать о людях, которые живут в неблагоустроенных дворах.

«Про это вот просто не забывать, а подумать и все-таки запланировать на следующий год ремонт дворовых территорий», — отметил депутат.