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В Пензе вновь не будут включать дворы в программу формирования современной городской среды

14:11 | 24.09.2021 | ЖКХ

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Пенза, 24 сентября 2021. PenzaNews. Благоустройство дворовых территорий по программе формирования современной городской среды, которая реализуется с привлечением средств федерального бюджета, не запланировано в Пензе в 2022 году так же, как оно не проводилось и в 2021-м. Об этом сообщил исполняющий обязанности начальника городского управления ЖКХ Вадим Фейгин.

В Пензе вновь не будут включать дворы в программу формирования современной городской среды. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По программе формирования современной городской среды на 2021 год это улица Московская, а на 2022 год это набережная реки Суры от Подвесного моста до района ресторана «Бочка», — сказал он в ходе 27-й очередной сессии пензенской гордумы, состоявшейся в пятницу, 24 сентября.

По словам Вадима Фейгина, «дворовые территории возможно приводить в порядок за счет других программ».

«А делать большие общественные территории, с большими суммами возможно только вот в рамках данной программы», — отметил и.о. начальника управления ЖКХ Пензы.

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