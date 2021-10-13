Диспетчерская «Горводоканала» начнет принимать сообщения о проблемах через мессенджеры ЖКХ

Пенза, 13 октября 2021. PenzaNews. Пензенский «Горводоканал» (входит в группу компаний «Российские коммунальные системы») в течение недели планирует запустить сервис « Водный сигнал », благодаря которому абоненты смогут отправить информацию о возникших на сетях водоснабжения и водоотведения проблемах через мессенджеры Viber и WhatsApp, специальную форму на сайте предприятия или по электронной почте. Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании, поступившем в ИА «PenzaNews» в среду, 13 октября.

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«Пензенцам больше не придется дозваниваться по телефону +7 (8412) 32-13-50 до аварийно-диспетчерской службы, если под рукой есть мобильный телефон или компьютер с доступом в интернет», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что у абонентов, желающих передать диспетчеру сведения о перебоях с водой, засорах, утечках, открытых колодцах или некачественно отработанных заявках, появится возможность сопроводить информацию фотографией.

«Все обращения будут рассмотрены и переданы специалистам для устранения проблемы», — подчеркивается в тексте.

Из сообщения следует, что предложение о начале приема сообщений о возникших проблемах через мессенджеры было озвучено в ходе круглого стола, состоявшегося в Пензенской городской думе 7 октября, после чего специалисты предприятия незамедлительно взяли его в работу.