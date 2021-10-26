«Пензаэнерго» завершает реконструкцию подстанции «Терновка» ЖКХ

Пенза, 26 октября 2021. PenzaNews. Специалисты филиала ПАО «Россети Волга» – «Пензаэнерго» приступили к завершающему этапу реконструкции крупного питающего центра — трансформаторной подстанции 110/10 кВ «Терновка».

Фото: пресс-служба «Пензаэнерго»

«К настоящему времени смонтировано модульное здание общеподстанционного пункта управления, совмещенного с закрытым распределительным устройством, силовые трансформаторы и маслохозяйство. Помимо этого, произведен монтаж приемных порталов 110 кВ, высокочастотных заградителей, оборудования 110 кВ, ячеек 10 кВ в ЗРУ [закрытое распределительное устройство], панелей управления, автоматики и защит, автоматизированной системы управления технологическим процессом. Также проведены пусконаладочные работы релейной защиты и автоматики ячеек №1, 3, 2, 4 секции шин 10 кВ и силовых трансформаторов», — говорится в сообщении пресс-службы «Пензаэнерго», поступившем в ИА «PenzaNews».

В нем отмечается, что, согласно проекту, подстанция будет оснащена двумя силовыми трансформаторами мощностью 25 МВА каждый и современными элегазовыми выключателями.

«В совмещенном с закрытым распределительным устройством модульном здании общеподстанционного пункта управления будет находиться 56 ячеек 10 кВ. На подстанции смонтируют новейшее микропроцессорное оборудование релейной защиты и автоматики, телемеханики, современные средства диспетчерского и технологического управления», — уточняется в тексте.

В сообщении добавляется, что на объекте будет установлена интеллектуальная система учета электроэнергии, при этом управление оборудованием будет осуществляться не только с рабочего места дежурного подстанции, но и при необходимости дистанционно.

В пресс-релизе напоминается, что подстанция «Терновка» была введена в работу в 1978 году, мощность ее силовых трансформаторов — 32 МВА, ежегодный отпуск электрической энергии в сеть — 100 миллионов киловатт-часов.

«От подстанции отходят 36 линий 10 кВ, в том числе находящихся на балансе территориальных сетевых организаций. Подстанция обеспечивает электроэнергией часть Пензенского района и областного центра. Среди потребителей — строительный комплекс, крупная кондитерская фабрика, пищекомбинат, завод по производству газированных напитков, мебельный цех и другие. Реконструкция объекта проводится в целях исключения дефицита мощности и роста надежности энергоснабжения потребителей», — подчеркивается в тексте.