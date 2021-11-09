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В Сурске 11 семей получили ключи от квартир в доме, построенном «Термодомом»

16:21 | 09.11.2021 | ЖКХ

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Сурск, 9 ноября 2021. PenzaNews. Одиннадцать семей, переселяемых из аварийного жилья, признанного таковым в период с 1 января 2012 года по 1 января 2017-го, получили ключи от квартир в новом доме, построенном ООО «СК «Термодом» на улице Полевой в городе Сурске Пензенской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения региона.

В Сурске 11 семей получили ключи от квартир в доме, построенном «Термодомом»

Фото: Uprgkh.pnzreg.ru

«Жилые помещения приобретены администрацией города Сурска Городищенского района Пензенской области за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ, а также областного и местного бюджетов», — уточняется в тексте.

В нем подчеркивается, что во всех квартирах выполнена чистовая отделка.

«Они оснащены сантехникой, приборами учета, навесным газовым оборудованием, газовыми плитами и пожарными извещателями», — сказано в сообщении.

В нем добавляется, что при входе в подъезд оборудован пандус.

«Придомовая территория благоустроена, оснащена детской игровой площадкой», — отмечается в тексте.

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