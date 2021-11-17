EN
02:28:29 Четверг, 18 ноября
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

Пенза получила паспорт готовности к отопительному периоду

10:16 | 17.11.2021 | ЖКХ

Печать

Пенза, 17 ноября 2021. PenzaNews. Пенза получила паспорт готовности к отопительному периоду 2021–2022 годов. Об этом говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.

Пенза получила паспорт готовности к отопительному периоду. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Документ выдан средне-поволжским управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на основании акта проверки от 12 ноября 2021 года. Он подтверждает, что многоквартирные дома, объекты социальной сферы, ресурсоснабжающие организации города готовы к функционированию в зимних условиях», — сказано в тексте.

В нем отмечается, что получению паспорта готовности к отопительному периоду 2021–2022 годов предшествовала подготовительная работа всех потребителей тепловой энергии, теплоснабжающих организаций и органов местного самоуправления.

Новости партнеров
Читайте также
«Ростелеком» объявил о старте конкурса журналистов и блогеров «Вместе в цифровое будущее» Более 100 сотрудников ППО ЭВТ приняли участие в акции «Донор-машиностроитель»
Житель Волгоградской области задержан в Пензе за покушение на незаконный оборот наркотиков В Пензенской области введена новая мера поддержки социального предпринимательства
В Никольске предприниматель осужден за гибель человека от удара током Лейзенберг и Столярова проведут прием граждан по вопросам лекарственного обеспечения детей
Все новости
Актуальное

2007–2021 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама