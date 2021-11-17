Пенза получила паспорт готовности к отопительному периоду ЖКХ

Пенза, 17 ноября 2021. PenzaNews. Пенза получила паспорт готовности к отопительному периоду 2021–2022 годов. Об этом говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.

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«Документ выдан средне-поволжским управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на основании акта проверки от 12 ноября 2021 года. Он подтверждает, что многоквартирные дома, объекты социальной сферы, ресурсоснабжающие организации города готовы к функционированию в зимних условиях», — сказано в тексте.

В нем отмечается, что получению паспорта готовности к отопительному периоду 2021–2022 годов предшествовала подготовительная работа всех потребителей тепловой энергии, теплоснабжающих организаций и органов местного самоуправления.