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Спиридонов сменил Иванкина на посту директора МКУ «Департамент ЖКХ города Пензы»

16:29 | 23.11.2021 | ЖКХ

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Пенза, 23 ноября 2021. PenzaNews. Артем Спиридонов назначен на должность директора МКУ «Департамент ЖКХ города Пензы», которая стала вакантной в связи с увольнением по собственному желанию Максима Иванкина, возглавлявшего муниципальное казенное учреждение с мая 2018 года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы мэрии.

Спиридонов сменил Иванкина на посту директора МКУ «Департамент ЖКХ города Пензы». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В нем уточняется, что Артем Спиридонов приступит к работе в предстоящую среду, 24 ноября.

«Он родился в Башкирии в 1986 году. В 2012 году закончил Московский университет имени С.Ю. Витте по специальности «Менеджмент организации», — сказано в тексте.

В сообщении добавляется, что Артем Спиридонов начинал свою трудовую деятельность в Стерлитамак в муниципальном унитарном предприятии «Электрические сети».

«С 2015 по 2017 годы работал директором ООО «Управление парковым хозяйством», с 2017 по 2021 руководил МБУ «Ремонтно-строительное управление дорожно-озеленительных работ», — уточняется в тексте.

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