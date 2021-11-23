Спиридонов сменил Иванкина на посту директора МКУ «Департамент ЖКХ города Пензы» ЖКХ

Пенза, 23 ноября 2021. PenzaNews. Артем Спиридонов назначен на должность директора МКУ «Департамент ЖКХ города Пензы», которая стала вакантной в связи с увольнением по собственному желанию Максима Иванкина, возглавлявшего муниципальное казенное учреждение с мая 2018 года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы мэрии.

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В нем уточняется, что Артем Спиридонов приступит к работе в предстоящую среду, 24 ноября.

«Он родился в Башкирии в 1986 году. В 2012 году закончил Московский университет имени С.Ю. Витте по специальности «Менеджмент организации», — сказано в тексте.

В сообщении добавляется, что Артем Спиридонов начинал свою трудовую деятельность в Стерлитамак в муниципальном унитарном предприятии «Электрические сети».

«С 2015 по 2017 годы работал директором ООО «Управление парковым хозяйством», с 2017 по 2021 руководил МБУ «Ремонтно-строительное управление дорожно-озеленительных работ», — уточняется в тексте.