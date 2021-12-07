Для строительства сетей водоснабжения в микрорайоне «Взлетный» в Кузнецке подготовят документацию ЖКХ

Кузнецк, 7 декабря 2021. PenzaNews. Проектно-сметная документация на строительство сетей водоснабжения микрорайона «Взлетный» в городе Кузнецке Пензенской области стоимостью 1,5 млн. рублей будет подготовлена организацией из Саранска, выигравшей соответствующий аукцион. Об этом говорится в сообщении пресс-службы мэрии.

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«По словам начальника управления капитального строительства Алексея Николаева, подрядчик должен уложиться в срок до 22 марта», — уточняется в тексте.

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В нем напоминается, что администрацией Кузнецка в собственность многодетным семьям было предоставлено 314 земельных участков для индивидуального жилищного строительства, из них 137 — в микрорайоне «Взлетный».

«Освоение земель перспективной территории застройки велось поэтапно. Ранее здесь были проведены работы по строительству внутриквартальных сетей газо- и электроснабжения. Данным проектом будет предусмотрено подключение микрорайона «Взлетный» к центральной сети водоснабжения, строительство внутриквартальной развязки, а также закольцовка микрорайона «Взлетный» и района частной жилой застройки «Залиния». По мере готовности проектно-сметной документации будет решаться вопрос по участию в одной из федеральных программ и финансированию строительства», — поясняется в сообщении.