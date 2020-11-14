Суд обязал мэрию Кузнецка обеспечить инженерной инфраструктурой участки для многодетных семей Общество

Кузнецк, 14 ноября 2020. PenzaNews. Суд удовлетворил административный иск прокурора о признании незаконным бездействия администрации Кузнецка Пензенской области, выразившегося в непринятии мер по организации водоснабжения и водоотведения, а также транспортной инфраструктуры на земельных участках, предоставленных многодетным семьям в микрорайоне «Взлетный» на территории бывшего аэродрома.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«С 2012 по 2020 годы в рамках реализации мер социальной поддержки многодетным семьям было предоставлено около 300 земельных участков на территории микрорайона «Взлетный» города Кузнецка. Однако эти участки до настоящего времени не оснащены сетями холодного водоснабжения, водоотведения, а также автомобильными дорогами», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе прокуратуры Пензенской области.

Читайте также

Многодетная мать из Кузнецка подняла проблему освещения в строящемся микрорайоне

В ведомстве добавили, что по результатам проведенной проверки был подан иск в защиту прав и интересов неопределенного круга лиц.

«Решением суда иск прокурора удовлетворен. Бездействие органа местного самоуправления признано незаконным. На него возложена обязанность в течение года с момента вступления решения суда в законную силу принять меры по организации водоснабжения и водоотведения, а также транспортной инфраструктуры на земельных участках, предоставленных многодетным семьям на территории микрорайона «Взлетный», — сказали в пресс-службе.

В прокуратуре отметили, что после вступления решения в силу его исполнение будет поставлено на контроль надзорного ведомства.