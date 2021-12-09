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Объявлен аукцион на строительство в Заре 8-этажного дома для расселения аварийного жилья

18:30 | 09.12.2021 | ЖКХ

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Пенза, 9 декабря 2021. PenzaNews. Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Пензы» объявило электронный аукцион с целью определения подрядчика, который возведет в микрорайоне Заря 8-этажный жилой дом для переселения граждан из аварийного жилья.

Объявлен аукцион на строительство в Заре 8-этажного дома для расселения аварийного жилья. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 333 млн. 707 тыс. 160 рублей.

Финансирование будет осуществляться в рамках муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории города Пензы на 2019–2025 годы» из средств Фонда содействия реформированию ЖКХ, регионального и муниципального бюджетов.

В качестве места выполнения работ указана территория в районе улиц Новоселов, Мясникова и Героя России Сергеева.

Начать их планируется 1 марта, а завершить — 30 ноября 2022 года.

Строительство будет осуществляться в соответствии с проектной документацией, которую разработал индивидуальный предприниматель Евгений Баляба.

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