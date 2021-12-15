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В Кузнецк доставлен трактор, приобретенный благодаря победе города в областном конкурсе

17:15 | 15.12.2021 | ЖКХ

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Кузнецк, 15 декабря 2021. PenzaNews. Трактор «Беларус МТЗ 320.4М», приобретенный для муниципального казенного унитарного предприятия «Зеленый город» благодаря победе Кузнецка в конкурсе «Самое благоустроенное муниципальное образование Пензенской области» по итогам 2020 года, доставлен в город. Об этом говорится в сообщении пресс-службы мэрии.

В Кузнецк доставлен трактор, приобретенный благодаря победе города в областном конкурсе

Фото: Gorodkuzneck.ru

«Он предназначен для выполнения различных работ в агрегате с навесным оборудованием», — отмечается в тексте.

В нем добавляется, что в ближайшее время в Кузнецк также поступят подметальная машина, бензопилы, мотокосы, кусторез и так называемые «воздуховки».

В сообщении уточняется, что на эти цели направлены средства гранта в размере 1,8 млн. рублей, полученного городом.

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