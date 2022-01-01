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На формирование комфортной среды в Пензенской области в 2022 году направят 362,9 млн. рублей

15:56 | 20.12.2021 | ЖКХ

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Пенза, 20 декабря 2021. PenzaNews. 362,9 млн. рублей предусмотрено на реализацию проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» в Пензенской области в 2022 году. Об этом сообщил министр ЖКХ и гражданской защиты населения региона Михаил Панюхин.

На формирование комфортной среды в Пензенской области в 2022 году направят 362,9 млн. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Заключение соглашения между Минстроем России и правительством Пензенской области на предоставление [из федерального бюджета] субсидии в 2022 году планируется до 25 декабря текущего года», — сказал он в ходе оперативного совещания, состоявшегося в правительстве региона в понедельник, 20 декабря.

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Михаил Панюхин уточнил, что на эти средства в будущем году в 35 муниципальных образованиях планируется благоустроить 61 объект, в том числе 23 дворовые территории и 38 общественных пространств.

«По состоянию на 16 декабря текущего года подготовлена проектная документация на 43 объекта: 10 дворовых, 33 общественных. Получено положительное заключение [государственной экспертизы] на 19 объектов: две дворовые, 17 общественных территорий. Размещено на торги четыре объекта, это общественные территории. Заключено три муниципальных контракта, это общественные территории в Земетчино, Пачелме и городе Сердобске», — пояснил министр.

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