Дом в Заводском районе Пензы для расселения аварийного жилья намечено достроить в 2022 году ЖКХ

Пенза, 30 декабря 2021. PenzaNews. Один из трех домов, которые планировалось построить по муниципальному контракту в 2021 году в квартале улиц Беляева, Литейной, Ударной и Воровского в Пензе с целью расселения аварийного жилья, будет введен в эксплуатацию в 2022-м. Это следует из сообщения, распространенного пресс-службой министерства ЖКХ и гражданской защиты населения Пензенской области.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В городе Пензе построены и введены в эксплуатацию два многоквартирных дома по улице Комсомольской. Квартиры предоставлены расселяемым гражданам. 35 семей улучшили жилищные условия. Продолжается строительство многоквартирного дома переменной этажности на 207 квартир в квартале улиц Беляева, Литейной, Ударной, Воровского города Пензы. Возведение объекта планируется завершить в 2022 году», — сказано в тексте.

Согласно данным портала госзакупок, муниципальный контракт ценой более 348 млн. рублей на строительство в Заводском районе Пензы трех домов для переселения граждан из аварийного жилья был заключен 15 марта 2021 года между МКУ «УКС Пензы» и ООО «Строй-Партнер». В качестве даты завершения работ первоначально было указано 1 декабря 2021 года.

В соответствии с дополнительным соглашением к контракту от 21 октября, новая дата завершения работ — 15 июня 2022 года.