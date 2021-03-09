Новый контракт на возведение в Пензе домов для переселенцев заключат со «Строй-Партнером» ЖКХ

Пенза, 9 марта 2021. PenzaNews. Компания «Строй-Партнер» стала единственным участником нового электронного аукциона на возведение трех домов для переселения граждан из аварийного жилья в квартале, ограниченном улицами Беляева, Литейной, Ударной и Воровского, который муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Пензы» объявило с начальной (максимальной) ценой более 348 млн. рублей после того, как 2 февраля 2021 года был расторгнут заключенный ранее с данной организацией контракт на сумму около 302 млн. рублей.

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Единая комиссия МКУ «УКС города Пензы» признала данную заявку соответствующей предъявляемым требованиям, а электронный аукцион — несостоявшимся.

«Заключить муниципальный контракт с обществом с ограниченной ответственностью «Строй-Партнер» [...] по начальной (максимальной) цене контракта — 348 млн. 374 тыс. 700 рублей», — говорится в протоколе, опубликованном на официальном портале госзакупок.

Согласно конкурсной документации, в трех домах будет 242 квартиры.

Один из домов — 7-этажный. В нем будет располагаться 17 квартир: 13 двухкомнатных, три трехкомнатные, а также одна четырехкомнатная. В другом доме переменной этажности будет находиться 207 однокомнатных квартир. В третьем доме, который будет иметь 7 этажей, намечено разместить 18 квартир: 12 двухкомнатных и шесть трехкомнатных.

Завершить работы по контракту намечено к 1 декабря 2021 года.