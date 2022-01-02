Внутридворовые территории после снегопада находятся в ненадлежащем состоянии — губернатор ЖКХ

Пенза, 2 января 2022. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко по итогам объезда Пензы, а также посещения Заречного и Пензенского района заявил, что внутридворовые территории после снегопада находятся в ненадлежащем состоянии.

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«Сегодня проводил объезд города Пензы, заезжал в Заречный, в Пензенский район. В целом могу сказать, что снегоуборочная техника работает. Отсыпка произведена. Отчасти где-то очистили даже до асфальта, а где-то образовалось месиво. Если магистрали вычищаются, это видно. Там техника ходит, все делает. Но нам надо отрабатывать и внутридворовые территории. Они, к сожалению, находятся в ненадлежащем состоянии. Здесь необходима активность управляющих компаний. Это их ответственность», — сказал он на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, состоявшемся в воскресенье, 2 января.

«Собирайте представителей управляющих компаний, организовывайте соответствующую работу, потому что когда это месиво превратится в наледь, люди начнут падать и травмироваться. Задача — этого не допустить. Поэтому надо все вычистить сейчас», — подчеркнул глава региона.

«Есть требования к этим организациям — по количеству тракторов и снегоочистительных машин, они должны быть выполнены. И у тех управляющих компаний, которые эти требования не выполняют, надо отзывать лицензию, создавать городскую управляющую компанию и передавать дома в эту организацию. У нас на первом месте нормальные, комфортные условия жизни людей, их благополучие и травмобезопасность», — цитирует губернатора пресс-служба облправительства.