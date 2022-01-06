В Пензенской области намечено благоустроить 24 дворовые территории и 38 общественных пространств ЖКХ

Пенза, 6 января 2022. PenzaNews. 62 объекта — 24 дворовые территории и 38 общественных пространств — планируется благоустроить в 35 муниципальных образованиях Пензенской области в 2022 году в рамках реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда». Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой министерства ЖКХ и гражданской защиты населения региона.

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В нем добавляется, что общий объем ассигнований на текущий год составляет 362,9 млн. рублей, из них 345,5 млн. рублей — средства федерального бюджета, 3,5 млн. рублей — регионального и 13,9 млн. рублей — бюджетов муниципальных образований.

Ранее сообщалось, что в 2022 году планируется благоустроить 61 объект.