Содержанием дорог и городских территорий в Пензе займется новая муниципальная организация ЖКХ

Пенза, 13 января 2022. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко заявил о необходимости учреждения муниципальной организации, которая объединит несколько действующих предприятий, в том числе «Пензадормост» и «Зеленое хозяйство города Пензы», и займется содержанием дорог и городских территорий.

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По мнению главы региона, это позволит сэкономить значительные бюджетные средства.

«Вы должны оперативно подготовить подробный анализ, сколько и какой спецтехники потребуется для уборки дорог и тротуаров в Пензе, чтобы кардинально в лучшую сторону изменить ситуацию на территории областного центра. Так, чтобы люди реально ощутили результат», — обратился Олег Мельниченко к участникам рабочего совещания, посвященного вопросам развития ЖКХ Пензы, которое состоялось в правительстве области в минувшую среду, 12 января.

Губернатор подчеркнул, что ждет от ответственных лиц четкого плана действий по созданию двух муниципальных организаций, одна из которых будет заниматься содержанием многоквартирных домов и их территорий.

«В областном бюджете на модернизацию системы ЖКХ Пензы на данный момент мы уже предусмотрели 250 млн. рублей при софинансировании городского бюджета», — сказал глава региона.

Он также указал на необходимость проведения торгов в первую очередь по приобретению спецтехники для содержания дорог, тротуаров и внутриквартальных территорий в летний период, поскольку процедура требует определенного времени и будет завершена не ранее весны; следом должна быть закуплена муниципальная спецтехника для работы в условиях зимнего сезона, сообщает пресс-служба облправительства.