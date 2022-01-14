Жители Пензы задолжали за теплоэнергию более 247 млн. рублей ЖКХ

Пенза, 14 января 2022. PenzaNews. Жители Пензы задолжали за отопление и горячую воду более 247 млн. рублей. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Пензенского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» (входит в группу «Т Плюс»), поступившем в ИА «PenzaNews».

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В нем отмечается, что в настоящее время именно население является основным должником компании, сумма заложенности юридических лиц составляет 38 млн. рублей.

По словам руководителя управления по сбору денежных средств Пензенского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» Константина Ханина, ресурсоснабжающая организация ведет серьезную претензионную работу с неплательщиками и применяет все предусмотренные законодательством методы — отсуживание долгов, арест банковских счетов и имущества за неоплату, запрет на совершение любых регистрационных сделок с квартирой или автомобилем, запрет на выезд за границу на отдых.

Особое внимание он обратил на корректность передачи показаний.

«Во избежание недоразумений с начислением платы, дальнейших перерасчетов при оплате счетов обязательно нужно указывать показания приборов учета горячей воды до 25 числа текущего месяца. Передать их можно разными способами, в том числе и при оплате», — напомнил Константин Ханин.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в декабре 2021 года Пензенский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» направил недобросовестным клиентам, среди которых были владельцы нежилых помещений и индивидуальные предприниматели, уведомления о сумме задолженности и предупредил их об ограничении подачи ресурса.