Энергетики «Пензаэнерго» повысили надежность электроснабжения в Земетчино ЖКХ

Пенза, 28 января 2022. PenzaNews. Специалисты филиала ПАО «Россети Волга» – «Пензаэнерго» повысили надежность и качество электроснабжения потребителей в рабочем поселке Земетчино Пензенской области, выполнив комплекс работ по капитальному ремонту пяти воздушных линий классом напряжения 0,4 кВ. Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании, поступившем в ИА «PenzaNews».

Фото: пресс-служба «Пензаэнерго»

«Объекты расположены по улицам: Заречная, 50 лет Победы, Ново-Садовая, Строительная, 1-й и 2-й проезды Строителей. Общая протяженность отремонтированных воздушных линий составила более 8,5 км. Работы проведены бригадами службы распределительных сетей Нижнеломовского производственного отделения», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что энергетики установили 212 железобетонных опор, на которые подвесили изолированный провод СИП-2; для этого им потребовалось смонтировать 150 промежуточных подвесок, 72 угла укоса ВЛ 0,4 кВ, 138 анкерных зажимов, 28 вертикальных заземлителей, 42 адаптера для заземления сети и ряд других элементов.

Как отметил директор Нижнеломовского производственного отделения филиала «Пензаэнерго» Дмитрий Семенов, в связи с ростом числа новых абонентов увеличивается потребность в мощности и надежности электроснабжения, поэтому энергетики ведут планомерную работу по улучшению качества распределительной сети.

«В частности, в населенных пунктах идет замена неизолированного провода на изолированный, в рамках заключенных энергосервисных договоров и выполнения мероприятий инвестиционной программы «Россети Волга» устанавливаются интеллектуальные приборы учета, увеличивается мощность трансформаторных подстанций, проводится перераспределение нагрузок центров питания. Это серьезная работа, которая будет вестись не один год», — прокомментировал он.

Ожидается, что после завершения второго этапа работ по капитальному ремонту ВЛ 0,4 кВ будет произведено переподключение к данным воздушным линиям 181 абонента в Земетчино.