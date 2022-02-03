Мельниченко доложил Хуснуллину о прохождении отопительного сезона в Пензенской области ЖКХ

Пенза, 3 февраля 2022. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко в режиме видеоконференцсвязи доложил на заседании президиума правительственной комиссии по региональному развитию, которое состоялось под председательством вице-премьера России Марата Хуснуллина, о прохождении отопительного сезона в регионе.

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В частности, Олег Мельниченко акцентировал внимание на снижении числа аварийных отключений на теплосетях по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом.

«Отопительный сезон мы начали 17 сентября 2021 года. За этот период в единой системе мониторинга «Инцидент» зарегистрировано 72 временных отключения поставки коммунальных ресурсов. Если брать прошлый год, этот же период, то было 103», — сказал руководитель субъекта федерации.

«На сегодняшний день в регионе сформирована 281 аварийно-восстановительная бригада численностью 1 тыс. 202 человека. Ремонтники обеспечены спецтехникой в количестве 449 единиц», — добавил он.

Глава региона подчеркнул, что аварийность удается снижать за счет проведения капитального ремонта тепловых сетей.

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«Совместно с компанией «Т Плюс» в рамках инвестиционного соглашения в 2021 году мы заменили порядка 62 км ветхих тепловых сетей. Это составляет около 14% от общей протяженности, которая нуждается в капитальном ремонте. Отремонтировано в три раза больше, чем за 2020 год. А если брать областной центр, где основная аварийность, то реконструировано 54 км сетей, или 26% от требующего ремонта объема», — проинформировал Олег Мельниченко.

«Сейчас поступает меньше жалоб от населения по тепловому режиму в многоквартирных домах. У нас получилось модернизировать 14 центральных тепловых пунктов по городу Пензе. Вместе с «Т Плюс» будем обновлять еще 107 ЦТП», — цитирует губернатора пресс-служба облправительства.

Олег Мельниченко сообщил также о направленной в федеральный центр заявке по реконструкции объектов жилищно-коммунальной сферы на сумму более 10 млрд. рублей.