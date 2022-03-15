Житель Заречного осужден на 9 лет колонии за убийство мужчины ЖКХ

Пенза, 15 марта 2022. PenzaNews. Суд приговорил к девяти годам колонии строгого режима 41-летнего жителя Заречного Пензенской области по делу об убийстве мужчины. Об этом говорится сообщении пресс-службы следственного управления СКР по региону.

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«Следствием и судом установлено, что в ночь с 8 на 9 июля 2021 года житель города Заречного вместе с супругой выгуливали собаку. На улице Озерской они встретили знакомую супружескую пару и начали общаться, употребляя при этом спиртное. Сидевший напротив на лавочке незнакомый мужчина начал подзывать к себе собаку, злоумышленник сделал ему замечание по этому поводу. Между мужчинами возник конфликт, в ходе которого оппонент толкнул хозяина собаки и убежал. Мужчина решил отвести домой собаку. Переодевшись и взяв с собой из дома нож, он вернулся на улицу, где тот же мужчина выяснял отношения с его супругой. Между мужчинами вновь завязалась потасовка, в ходе которой злоумышленник нанес потерпевшему несколько ударов руками и ногами, а затем не менее четырех ударов ножом по телу и рукам. После причинения телесных повреждений мужчина вернулся в квартиру, переоделся и впоследствии сжег свои вещи в лесном массиве», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что в результате полученных колото-резаных ранений 36-летний мужчина скончался в автомашине скорой помощи по пути следования в больницу.

«В ходе следствия зареченец содержался под стражей. Приговором суда ему назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу», — указано в пресс-релизе.