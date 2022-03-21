Губернатор нацелил на активную и повсеместную весеннюю уборку Пензы ЖКХ

Пенза, 21 марта 2022. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко в ходе совещания по вопросам развития системы жилищно-коммунального хозяйства регионального центра нацелил городские власти на активную и повсеместную весеннюю уборку Пензы.

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В частности, поставлены задачи по вывозу оставшегося снега, сбору мусора, ремонту автодорожных объектов и фасадов зданий, восстановлению дорожной разметки, обновлению остановочных павильонов, очистке ливневых стоков и замене неработающих светильников.

Поручения даны не только относительно центра города и микрорайонов многоэтажной жилой застройки, но и частного сектора, а также пригородов Пензы, отмечает пресс-служба облправительства.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 21 марта в Пензенской области стартовал месячник по благоустройству и санитарной очистке населенных пунктов. Субботник намечен на 30 апреля.