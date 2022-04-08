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Мельниченко неудовлетворен санитарным состоянием Пензы

11:51 | 08.04.2022 | ЖКХ

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Пенза, 8 апреля 2022. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко заявил, что неудовлетворен санитарным состоянием Пензы.

Мельниченко неудовлетворен санитарным состоянием Пензы. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«То, в каком состоянии находится город, меня не удовлетворяет. Требую с сегодняшнего дня всех сотрудников администраций города и районов переодеть в джинсы и вывести на улицы. Чтобы работали всю субботу и воскресенье», — сказал он в ходе оперативного совещания в правительстве региона в пятницу, 8 апреля.

Руководитель субъекта федерации также обратил внимание на то, что с сегодняшнего дня значительно повышается температура воздуха.

«По городу полетит пыль, у людей начнется аллергия. Поэтому надо убираться круглосуточно», — подчеркнул Олег Мельниченко.

Он сообщил, что лично проверит качество уборки в ходе объезда города в начале следующей недели.

«Если работа в ближайшее время не наладится, буду принимать организационные выводы», — цитирует губернатора пресс-служба облправительства.

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