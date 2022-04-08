В «Пензаэнерго» призвали соблюдать правила безопасности во время полевых работ вблизи ЛЭП ЖКХ

Пенза, 8 апреля 2022. PenzaNews. Представители филиала ПАО «Россети Волга» – «Пензаэнерго» призвали водителей и механизаторов сельскохозяйственных предприятий соблюдать правила дорожного движения и меры производственной безопасности во время проведения полевых работ вблизи линий электропередачи: не нарушать скоростной режим, исключать резкие маневры и выполнять предписания по ограничению габаритов высоты.

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«Руководителям хозяйствующих субъектов следует помнить о том, что производство работ в охранных зонах ЛЭП в обязательном порядке должно заблаговременно согласовываться с электросетевой компанией», — говорится в сообщении, распространенном пресс-службой филиала.

В нем особо обращается внимание на то, что повреждения высоковольтных и низковольтных электрических сетей вызывают не только нарушение снабжения электроэнергией населенных пунктов, промышленных, сельскохозяйственных предприятий и социально значимых объектов, но и могут привести к пожарам и несчастным случаям.

«В 2021 году было зафиксировано два случая повреждения воздушных линий (ВЛ) в местах проведения сельскохозяйственных работ. В одном случае тракторист не справился с управлением и врезался в железобетонную опору ВЛ 110 кВ «Тамала — Волчий Враг», во втором случае механизатор заснул за рулем трактора и наехал на опору ВЛ 110 кВ «Титово — Пачелма с/х». Суммарно без электроэнергии временно остались 49 населенных пунктов с населением свыше 10 тыс. человек, 30 социально значимых объектов. Благодаря оперативным действиям специалистов «Пензаэнерго» все потребители были запитаны в кратчайшие сроки», — отмечается в пресс-релизе.

В тексте напоминается, что запрещается приближаться к поврежденным опорам ЛЭП и оборванным проводам на расстояние менее 10 метров.

«При обнаружении поврежденного оборудования необходимо незамедлительно сообщить в РЭС или в единый контакт-центр ПАО «Россети» [по телефону]: 8-800-220-0-220», — добавляется в сообщении.