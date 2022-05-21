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В Пензенской области благоустроят 24 дворовые территории и 39 общественных пространств

11:54 | 21.05.2022 | ЖКХ

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Пенза, 21 мая 2022. PenzaNews. 63 объекта — 24 дворовые территории и 39 общественных пространств — планируется благоустроить в 35 муниципальных образованиях Пензенской области в 2022 году в рамках реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда». Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства ЖКХ и гражданской защиты населения региона.

В Пензенской области благоустроят 24 дворовые территории и 39 общественных пространств

Фото: Uprgkh.pnzreg.ru

В нем напоминается, что изначально планировалось благоустроить 61 объект, однако на сэкономленные средства было законтрактовано два дополнительных объекта — дворовая территория в Сердобске и общественное пространство в Спасске.

В тексте указано, что общий объем ассигнований на текущий год составляет 362,9 млн. рублей, из них 345,5 млн. рублей — средства федерального бюджета, 3,5 млн. рублей — регионального и 13,9 млн. рублей — бюджетов муниципальных образований.

«Работы начаты на всех объектах», — отмечается в сообщении.

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