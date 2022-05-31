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Мельниченко напомнил о своем поручении синхронизировать в Пензе ремонт теплосетей с дорожными работами

09:24 | 31.05.2022 | ЖКХ

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Пенза, 31 мая 2022. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко напомнил о своем поручении синхронизировать ремонт объектов теплоснабжения с работами по обновлению твердого покрытия дорог и благоустройству.

Мельниченко напомнил о своем поручении синхронизировать в Пензе ремонт теплосетей с дорожными работами. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Предстоит реконструкция 19 ЦТП, ремонт 25 км внутриквартальных тепловых сетей. Обращаю внимание: все работы надо синхронизировать с ремонтом дорог, чтобы не получилось так, что сначала мы кладем новый асфальт, а потом меняем трубы. Кроме того, благоустройство после разрытий надо восстанавливать в кратчайшие сроки», — написал Олег Мельниченко в своем Telegram-канале по итогам заседания правительства Пензенской области, которое состоялось в минувший понедельник, 30 мая.

«Главное — не забывать объяснять людям, что за работы ведутся и когда будут завершены. Пензенцы не должны гадать, когда им дадут горячую воду или когда на детской площадке закопают яму», — подчеркнул глава региона.

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