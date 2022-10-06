В Пензе прокуратура проверит готовность теплоснабжающих организаций к отопительному сезону ЖКХ

Пенза, 6 октября 2022. PenzaNews. Прокуратура Пензенской области организовала проверку готовности теплоснабжающих организаций к отопительному сезону в региональном центре.

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Как отмечается в сообщении, размещенном на сайте областной прокуратуры, в соответствии с постановлением мэрии отопительный сезон на территории Пензы начат с 26 сентября; к его началу готовность жилого фонда, учреждений культуры, общеобразовательных учреждений, источников теплоснабжения и тепловых сетей составляла 100%.

«Вместе с тем проведенным прокуратурой области анализом информации, в том числе размещенной в СМИ, установлено, что до настоящего времени теплоснабжение поступает не во все многоквартирные дома и социальные объекты. Кроме того, имеются перебои с горячим водоснабжением», — сказано в тексте.

«В связи с этим прокуратурой области организована проверка, в ходе которой будет дана оценка полноте и своевременности мер, принятых теплоснабжающими организациями и уполномоченными органами Пензы при подготовке к работе в осенне-зимний период», — добавляется в сообщении.