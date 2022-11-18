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В связи с начавшимися снегопадами работа по содержанию дорог является главнейшей задачей — Мельниченко

11:18 | 18.11.2022 | ЖКХ

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Пенза, 18 ноября 2022. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко заявил, что в связи с начавшимися снегопадами работа по содержанию региональных и муниципальных дорог является главнейшей задачей.

В связи с начавшимися снегопадами работа по содержанию дорог является главнейшей задачей — Мельниченко

Фото: Pnzreg.ru

«Вчера возвращался из Нижнего Новгорода, из командировки, был сильный снегопад. Ужасное состояние дорог, их практически никто не чистит», — сказал глава региона в ходе оперативного совещания в правительстве в пятницу, 18 ноября.

По его словам, это относится как к федеральным, так и региональным и муниципальным дорогам.

«Чуть в сторону от трассы, и все — машины встали. Обращаю внимание, что в связи с ухудшением погодных условий, с начавшимися снегопадами, работа по содержанию региональных и муниципальных дорог — это главнейшая задача», — отметил губернатор.

«Буду практиковать то, что делал в прошлом году: выезжать в районы и оценивать состояние дорог. Вот на это обращаю внимание», — предупредил Олег Мельниченко.

Кроме того, он подчеркнул важность повсеместной уборки снега.

«И что касается областного центра: если магистрали у нас в нормальном состоянии, то во дворах и на межквартальных дорогах месиво», — сказал руководитель субъекта федерации.

Он поручил мэру Пензы Александру Басенко заняться решением этого вопроса.

«Требуйте исполнения обязательств от управляющих компаний. Сделайте качественный объезд города», — цитирует Олега Мельниченко пресс-служба облправительства.

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