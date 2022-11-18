23:33:57 Пятница, 18 ноября
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

Мы вступаем в новый этап построения эффективной системы госуправления — Олег Мельниченко

09:55 | 18.11.2022 | Политика

Печать

Пенза, 18 ноября 2022. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко, комментируя итоги IV съезда Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления (ВАРМСУ), который завершился в Нижнем Новгороде, заявил о вступлении в новый этап построения эффективной системы государственного управления.

Мы вступаем в новый этап построения эффективной системы госуправления — Олег Мельниченко. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Вместе с первым заместителем руководителя администрации президента Сергеем Владиленовичем Кириенко и полномочным представителем президента РФ в ПФО Игорем Анатольевичем Комаровым принял участие в съезде Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления, первым заместителем председателя высшего совета которой я являюсь. Основным вопросом стал проект федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», который будет рассмотрен во втором чтении депутатами Госдумы», — написал глава региона в своем Telegram-канале вечером в минувший четверг, 17 ноября.

Читайте также

Мельниченко вошел в обновленный состав совета при президенте России по местному самоуправлению

«Мы вступаем в новый этап построения эффективной системы государственного управления. Местные власти, сохраняя свою самостоятельность и подотчетность населению, встраиваются в единый механизм принятия решений. Это позволит рационально и без лишних потерь распределять ресурсы, а также оказывать поддержку управленцам, которые искренне вовлечены в работу и желают помогать людям», — отметил Олег Мельниченко.

По его мнению, создание единой муниципальной среды поможет выстроить стройную систему управления «без лишней бюрократии, но с максимальной эффективностью для жителей».

«Именно муниципальные чиновники находятся в постоянном контакте с людьми, решают их проблемы на местах. Кроме того, явно назрела необходимость менять образ чиновника в современной России, потому что на самом деле работа эта нелегкая, этого не надо скрывать», — подчеркнул руководитель субъекта федерации.

«Пензенская область готова приступить к созданию новой системы. У нас накоплен достаточный опыт преобразования муниципальных образований, и мы сможем решить все поставленные перед нами задачи», — добавил губернатор.

Новости партнеров
Читайте также
В Камешкирском районе выявлен факт незаконной рубки сухостойных деревьев В Пензенской области за сутки подтверждено 50 случаев заражения коронавирусом
В Пензенской области стартовало профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель» В Шемышейском районе начата доследственная проверка по факту смерти рыбака
В Пензенской области за сутки подтверждено 53 случая заражения коронавирусом Прокуратура Камешкирского района потребовала устранить нарушения законодательства о транспортной безопасности
Все новости
Актуальное

2007–2022 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама