Мы вступаем в новый этап построения эффективной системы госуправления — Олег Мельниченко Политика

Пенза, 18 ноября 2022. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко, комментируя итоги IV съезда Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления (ВАРМСУ), который завершился в Нижнем Новгороде, заявил о вступлении в новый этап построения эффективной системы государственного управления.

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«Вместе с первым заместителем руководителя администрации президента Сергеем Владиленовичем Кириенко и полномочным представителем президента РФ в ПФО Игорем Анатольевичем Комаровым принял участие в съезде Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления, первым заместителем председателя высшего совета которой я являюсь. Основным вопросом стал проект федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», который будет рассмотрен во втором чтении депутатами Госдумы», — написал глава региона в своем Telegram-канале вечером в минувший четверг, 17 ноября.

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«Мы вступаем в новый этап построения эффективной системы государственного управления. Местные власти, сохраняя свою самостоятельность и подотчетность населению, встраиваются в единый механизм принятия решений. Это позволит рационально и без лишних потерь распределять ресурсы, а также оказывать поддержку управленцам, которые искренне вовлечены в работу и желают помогать людям», — отметил Олег Мельниченко.

По его мнению, создание единой муниципальной среды поможет выстроить стройную систему управления «без лишней бюрократии, но с максимальной эффективностью для жителей».

«Именно муниципальные чиновники находятся в постоянном контакте с людьми, решают их проблемы на местах. Кроме того, явно назрела необходимость менять образ чиновника в современной России, потому что на самом деле работа эта нелегкая, этого не надо скрывать», — подчеркнул руководитель субъекта федерации.

«Пензенская область готова приступить к созданию новой системы. У нас накоплен достаточный опыт преобразования муниципальных образований, и мы сможем решить все поставленные перед нами задачи», — добавил губернатор.