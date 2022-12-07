На пензенской ТЭЦ-1 из-за устойчивых морозов включено все генерирующее оборудование ЖКХ

Пенза, 7 декабря 2022. PenzaNews. Все генерирующее оборудование включено на пензенской ТЭЦ-1 в связи с устойчиво низкой температурой воздуха. Об этом говорится в сообщении пресс-службы филиала «Мордовский» ПАО «Т Плюс», который объединяет генерирующие и теплосетевые активы в Саранске и Пензе.

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В нем указано, что в настоящее время на станции работают турбогенераторы №4, 5, 7, 8, а также котлы №4, 5, 8, 10 и 11.

«Температура сетевой воды в данный момент превысила отметку в 90ºС», — отмечается в пресс-релизе.

«Для обеспечения комфортной температуры в жилых домах, социальных и прочих объектах города температура теплоносителя повышена в соответствии с температурным графиком. На всех открытых устройствах и объектах системы энергетики провели дополнительный осмотр оборудования и проверили надежность работы систем обогрева производственных и административных зданий», — прокомментировал технический директор – главный инженер пензенской ТЭЦ-1 Павел Дильман.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в 2022 году компания «Т Плюс» инвестировала 351 млн. рублей в подготовку источников тепла Пензы к отопительному сезону, из них порядка 250 млн. рублей были направлены на ремонт оборудования ТЭЦ-1.

Установленная электрическая мощность пензенской ТЭЦ-1 составляет 385 МВт, тепловая — 805 Гкал/ч.

Теплогенерирующие мощности станции обеспечивают 89% поставок тепловой энергии для населения, проживающего в муниципальном жилом фонде.