Хуснуллин назвал Пензу в числе городов, где в 2022 году были выполнены наиболее масштабные работы по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры ЖКХ

Пенза, 5 января 2023. PenzaNews. Заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин назвал Пензу в числе трех городов, где в 2022 году были выполнены наиболее масштабные работы по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры с использованием льготных займов за счет средств Фонда национального благосостояния.

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Как указано на сайте кабмина, всего строительно-монтажные работы завершены на 45 объектах в шести регионах страны.

«Реализация проектов позволит улучшить качество предоставляемых услуг для почти 440 тыс. жителей шести регионов — Воронежской, Кемеровской, Оренбургской, Пензенской, Самарской областей и Красноярского края, где провели реконструкцию сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения, а также объектов инфраструктуры. Наиболее масштабные работы выполнены в городах Пензе, Воронеже и Самаре», — приводятся в сообщении слова Марата Хуснуллина.

В тексте напоминается, что механизм модернизации коммунальной инфраструктуры с использованием льготных займов за счет средств ФНБ был запущен во исполнение задач, поставленных президентом РФ Владимиром Путиным в 2022 году, общий объем финансирования программы — 150 млрд. рублей.

По словам главы Фонда развития территорий Ильшата Шагиахметова, на сегодняшний день штабом одобрено 236 проектов в 73 субъектах РФ общей стоимостью 181,7 млрд. рублей, потребность в заемном финансировании составляет 141,3 млрд. рублей.

«Они включают в себя строительство, реконструкцию и модернизацию порядка 1 тыс. 350 объектов инфраструктуры, включая участки сетей протяженностью 2,2 тыс. км», — уточнил он.

Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко, комментируя итоги работы по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, отметил роль компании «Т Плюс».

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«Серьезную работу в этом направлении в нашем регионе проделало ПАО «Т Плюс». Еще в 2021 году компания вложила в модернизацию теплосетевой инфраструктуры Пензы 1,1 млрд. рублей, рабочие заменили 52 км квартальных сетей и 3,5 км магистральных, модернизировали 14 центральных тепловых пунктов. Работы были продолжены и в 2022-м. «Т Плюс» вложила в подготовку областного центра к отопительному сезону 1,65 млрд. рублей, среди этой суммы — и инвестиции в 805 млн. На эти деньги мы провели реконструкцию 25 км квартальных сетей и 19 центральных тепловых пунктов. Таким образом, мы снизили вероятность аварий на сетях и улучшили качество подачи ресурса пензенцам», — написал глава региона в своем Telegram-канале в четверг, 5 января.

«Работы продолжим и в следующем году. Будем модернизировать централизованную систему теплоснабжения, проводить реконструкцию проблемных участков и постепенно совершенствовать наши теплосети», — подчеркнул Олег Мельниченко.