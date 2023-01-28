В Пензенской области в 2023 году около 240 молодых семей получат губернаторские жилищные сертификаты ЖКХ

Пенза, 28 января 2023. PenzaNews. 239 молодых семей, в которых в течение года после заключения брака родился первый ребенок, получат губернаторские жилищные сертификаты в Пензенской области в 2023 году; на эти цели из бюджета региона будет направлено более 78 млн. рублей. Об этом говорится в сообщении пресс-службы облправительства.

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В нем указано, что в первоочередном порядке данная мера поддержки будет оказана 27 семьям, где супруг или супруга являются участниками СВО.

«Губернаторский жилищный сертификат дает право на получение социальной выплаты в размере 328 тыс. рублей на приобретение или строительство жилья. Мера поддержки по улучшению жилищных условий предоставляется молодым семьям, в которых рожден первый ребенок в течение 12 месяцев после заключения брака и обеспеченным общей площадью жилого помещения на одного члена семьи менее 10 кв. метров. На момент подачи заявления и документов для участия в региональной жилищной программе возраст супругов не должен превышать 28 лет, возраст ребенка — […] 3 лет», — поясняется в тексте.

В сообщении отмечается, что в 2022 году 193 молодые семьи улучшили свои жилищные условия с помощью губернаторских сертификатов, на эти цели из бюджета Пензенской области было направлено свыше 63 млн. рублей.