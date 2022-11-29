Олег Мельниченко утвердил дополнительные меры поддержки для мобилизованных, добровольцев и их семей Общество

Пенза, 29 ноября 2022. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко сообщил, что утвердил дополнительные меры поддержки для мобилизованных, добровольцев и их семей.

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«Поддержка бойцов, участвующих в специальной военной операции, и членов их семей — это не разовое мероприятие. Регулярно просматриваю обращения, читаю комментарии в социальных сетях и вижу, о чем пишут пензенцы, какая помощь им реально необходима. В связи с этим утвердил ряд дополнительных мер поддержки», — написал глава региона в своем Telegram-канале во вторник, 29 ноября.

По его словам, для семей мобилизованных и добровольцев, проходящих военную службу в подразделениях «БАРС», предусматриваются единовременная выплата в размере 50 тыс. рублей несовершеннолетним детям; право на получение родителями военнослужащего в случае, если он не имеет семьи и детей, ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в размере 50% от величины регионального стандарта стоимости услуг ЖКХ; ежемесячная денежная выплата супруге и детям до 23 лет, обучающимся очно в образовательных учреждениях, на проезд в городском и межмуниципальном транспорте в размере 1 тыс. 80 рублей; участие в программе по предоставлению единовременной денежной выплаты в размере 110 тыс. рублей на проведение работ по подключению индивидуального жилого дома к сетям газораспределения.

«Важный момент. Региональные льготы для семей мобилизованных теперь будут распространяться и на членов семей добровольцев подразделений «БАРС». Речь идет о таких мерах поддержки, как льготы по оплате ЖКУ, преференции для их детей-дошкольников, школьников и студентов среднего профессионального образования, право на соцобслуживание и на бесплатное посещение учреждений культуры и физической культуры и спорта», — пояснил руководитель субъекта федерации.

«Также пензенцы, призванные на военную службу в рамках частичной мобилизации, военнослужащие и добровольцы, принимающие участие в специальной военной операции, будут освобождены от уплаты транспортного налога (льгота будет распространена на одно транспортное средство и будет действовать начиная с налогового периода 2021 года, то есть они будут освобождены от уплаты налога в 2022 и 2023 годах); получат право в первоочередном порядке получить губернаторский жилищный сертификат, предоставляемый молодым семьям, в которых в течение года после заключения брака родился первый ребенок, и нуждающимся в улучшении жилищных условий; имеют право на отсрочку по платежам за аренду государственного имущества и освобождение от оплаты коммунальных платежей по договорам аренды», — добавил губернатор.

«Неоднократно отмечал, что надежный тыл — это залог и основа успешного проведения СВО. Поэтому забота о семьях наших бойцов — это то, над чем мы работаем и обязательно будем продолжать», — подчеркнул Олег Мельниченко.