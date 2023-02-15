Пензенская область поможет отремонтировать водоводы в Пологовском районе Запорожской области ЖКХ

Пенза, 15 февраля 2023. PenzaNews. Правительство Пензенской области в рамках шефской помощи восстановит водоводы систем централизованного водоснабжения в Пологовском районе. Об этом сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в среду, 15 февраля.

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«В 2023 году правительство Пензенской области продолжит оказывать шефскую помощь Пологовскому району. Работы масштабные, к их выполнению уже приступили. Это ремонт водоводов систем централизованного коммунального водоснабжения и восстановление остекления центральной районной больницы в Токмаке и Пологах. В планах ремонт многоквартирного жилого дома, спортивной школы и дома культуры в Пологах», — написал он в своем Telegram-канале после встречи с губернатором Пензенской области Олегом Мельниченко.

По словам Евгения Балицкого, находящиеся на линии боевого соприкосновения населенные пункты Пологовского района — Розовка, Токмак, Молочанск — требуют особого внимания и помощи.

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«Благодаря правительству Пензенской области отремонтировали школы, здания больниц и амбулаторий. Наши медучреждения обеспечены медоборудованием, электрическими конвекторами и тепловыми пушками», — отметил он.

«Особая благодарность за помощь в оперативном восстановлении водонасосных станций и водопроводов. Эти объекты часто подвергались прицельным обстрелам со стороны киевских нацистов. Чтобы не допустить гуманитарной катастрофы, очень важно было оперативно восстанавливать жизненно важные объекты», — подчеркнул Евгений Балицкий.

Отдельную благодарность врио губернатора Запорожской области выразил специалистам из Пензы, которые создали аварийно-восстановительные бригады и помогли подготовиться к отопительному сезону.