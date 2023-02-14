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Олег Мельниченко посетил Пологовский район Запорожской области

12:42 | 14.02.2023 | Общество

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Пенза, 14 февраля 2023. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко посетил Пологовский район Запорожской области.

Олег Мельниченко посетил Пологовский район Запорожской области

Фото: кадр из видео в Telegram-канале Олега Мельниченко

«Побывал в нашем подшефном Пологовском районе Запорожья. Несмотря на продолжающиеся обстрелы укронацистов, работа по возвращению региона к мирной жизни продолжается, в том числе и усилиями пензенцев», — написал руководитель субъекта федерации в своем Telegram-канале во вторник, 14 февраля.

«Вместе с земляками, трудящимися в Пологах, посетил местную школу, которую восстанавливали наши специалисты. Заменена система отопления, восстановлена разрушенная стена, вставлены новые оконные блоки. Работает столовая, учебный процесс идет, дети получают знания», — сообщил он.

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Глава региона добавил, что также посетил здание, в которое переехала военно-гражданская администрация Пологовского района после того, как прежнее было разбомблено.

«Работать приходится в очень непростых условиях, но по-другому никак, жизнь на потом отложить невозможно», — отметил Олег Мельниченко.

«Наметили перспективы развития Пологовского района на ближайшие годы. Будем работать, будем жить!» — подчеркнул губернатор.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в июле 2022 года Пензенская область взяла шефство над Пологовским районом. Регион помогает восстанавливать разрушенную инфраструктуру и налаживать мирную жизнь.

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