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В Пензе с помощью красителя проверяют герметичность теплосетей

10:04 | 21.03.2023 | ЖКХ

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Пенза, 21 марта 2023. PenzaNews. Проверка тепловых сетей на герметичность проводится в Пензе с помощью красителя «Уранин А», при введении которого теплоноситель становится изумрудно-зеленого цвета. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой филиала «Мордовский» ПАО «Т Плюс», который объединяет генерирующие и теплосетевые активы в Саранске и Пензе.

В Пензе с помощью красителя проверяют герметичность теплосетей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Краситель уже введен в трубы от пензенской ТЭЦ-1, с его помощью энергетики выявят места возможных утечек, а также случаи хищения сетевой воды», — сказано в тексте.

Из него следует, что в случае обнаружения воды зеленого цвета потребителям на улицах 8 Марта, Карпинского, Островского, Коммунистической, Ворошилова, проспекте Победы, улицах Суворова, Пушкина, Кулакова, Бакунина, Ставского, Плеханова, Луначарского, Толстого, Дзержинского, Ухтомского, Жемчужной, проезде Жемчужном, улицах Герцена, Пролетарской, Ленина, Крупской, Леонова, Циолковского, Гагарина, Фурманова, Аустрина, Заводской, Сумской, Депутатской, Клары Цеткин, Дружбы, Медицинской, Чаадаева, Колхозной, Литвинова, Егорова, Саранской, Чапаева, Долгорукова, Стадионной, Московской, Володарского, Кирова, Максима Горького рекомендуется обращаться по телефону: +7 (8412) 20-98-17.

По словам технического директора – главного инженера пензенских тепловых сетей ПАО «Т Плюс» Дмитрия Шелихова, как правило, цвет меняет только сетевая вода, используемая для отопления или подогрева ресурса на ЦТП, но из-за специфики внутридомовых коммуникаций у ряда потребителей может окраситься и горячая.

«Краситель абсолютно безопасен, не причиняет вреда здоровью людей и окружающей среде», — подчеркнул он.

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