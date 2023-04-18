В Пензе более 3,3 тыс. клиентов компании «ЭнергосбыТ Плюс» оформили доставку квитанций по электронной почте ЖКХ

Пенза, 18 апреля 2023. PenzaNews. Более 3,3 тыс. клиентов – физических лиц Пензенского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» (входит в группу «Т Плюс») оформили доставку квитанций по электронной почте. Это следует из сообщения пресс-службы компании, поступившего в ИА «PenzaNews».

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В нем отмечается, что счет за коммунальные услуги в электронном виде приходит получателю быстрее обычной квитанции.

«Кроме того, онлайн-платежка не потеряется, поскольку она доставляется на электронную почту и может храниться там бессрочно», — говорится в тексте.

Как указано в пресс-релизе, удобство заключается еще и в том, что владельцы нескольких квартир могут просматривать квитанции сразу по всем объектам.

«Однако перевод клиентов компании на электронные квитанции — это прежде всего сохранение окружающей среды. Сегодня все крупные компании страны уделяют большое внимание экологической повестке — «Т Плюс» и «ЭнергосбыТ Плюс» в их числе», — подчеркивается в тексте.

В нем напоминается, что в начале марта Российский экологический оператор (РЭО) предложил постепенно отказаться от бумажных платежек за ЖКУ и перейти на электронные аналоги: учитывая, что в России насчитывается более 50 млн. домохозяйств, на ежемесячную рассылку платежек уходит 50 тонн бумаги, поскольку один такой документ весит 1 грамм.

Из пресс-релиза следует также, что оформить доставку квитанций в электронном виде можно либо в офисе обслуживания клиентов АО «ЭнергосбыТ Плюс», либо направив соответствующее заявление на электронную почту компании вместе с копиями документов, подтверждающих право собственности на недвижимость.

«После оформления подписки бумажная версия квитанции в почтовый ящик доставляться не будет», — отмечается в сообщении.