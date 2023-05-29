В Пензе судебные приставы и сотрудники филиала компании «ЭнергосбыТ Плюс» провели рейд по должникам ЖКХ

Пенза, 29 мая 2023. PenzaNews. Судебные приставы и сотрудники Пензенского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» (входит в группу «Т Плюс») провели совместный рейд по должникам за коммунальные ресурсы. Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании, поступившем в ИА «PenzaNews» в понедельник, 29 мая.

Фото: пресс-служба филиала «Мордовский» ПАО «Т Плюс»

Из него следует, что в центре внимания участников рейда были физические лица, проживающие на улице Карпинского.

«Собственникам были вручены повестки и постановления о возбуждении исполнительного производства и необходимости погасить задолженность в течение пяти рабочих дней. В отношении должников, чьи двери оказались закрыты, судебные приставы будут готовить постановления на розыск имущества», — сказано в пресс-релизе.

Как отметил директор Пензенского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Павел Овчаров, взаимодействие с судебными приставами является одним из наиболее эффективных методов по борьбе с дебиторской задолженностью, поэтому такие рейды проводятся на постоянной основе.

Он также напомнил об имеющейся у физлиц возможности избавиться от пеней при единовременной оплате задолженности и текущих начислений за теплоресурсы до конца весны.

«Мы призываем всех должников воспользоваться этой возможностью», — сказал Павел Овчаров, слова которого приводятся в пресс-релизе.