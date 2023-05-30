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На севере Пензы планируется на сутки отключить воду

09:20 | 30.05.2023 | ЖКХ

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Пенза, 30 мая 2023. PenzaNews. Отключение водоснабжения запланировано на севере Пензы на одни сутки с 8.00 среды, 31 мая, в связи с проведением профилактических работ на сетях и заменой запорной арматуры. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте ООО «Горводоканал».

На севере Пензы планируется на сутки отключить воду. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Планируется временное ограничение подачи ресурса с 8.00 31 мая до 8.00 1 июня по следующим улицам: Аустрина, Совхозная, Депутатская, улица Можайского и проезды, улица Сумская и проезд, улицы Лунинская, Байкова, Островная, улица Каштановая и проезды, улица Компрессорная, улица Нестерова и проезд, улица Северополянская и проезды, улица Совхоз Победы, улица Сормовская, поселок ЗИФ, СНТ «Южный», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что на период отключения будет организован подвоз технической воды в социально значимые объекты и по заявкам управляющих компаний.

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