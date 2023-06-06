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В компании «Энергосбыт Плюс» напомнили пензенцам об удобстве электронной квитанции

12:14 | 06.06.2023 | ЖКХ

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Пенза, 6 июня 2023. PenzaNews. Пензенский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» (входит в группу «Т Плюс») напомнил своим клиентам об удобстве электронной квитанции за коммунальные ресурсы.

В компании «Энергосбыт Плюс» напомнили пензенцам об удобстве электронной квитанции. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Удобство для собственников заключается в том, что обладатели нескольких квартир могут контролировать квитанции сразу по всем объектам, а также просматривать их дистанционно, находясь в других регионах», — отмечается в сообщении, распространенном пресс-службой ресурсоснабжающей организации.

В нем добавляется, что в случае получения квитанции онлайн она не потеряется, поскольку доставляется по электронной почте и может храниться бессрочно.

«Кроме того, она приходит раньше, чем бумажный вариант», — сказано в пресс-релизе.

В сообщении обращается внимание на то, что в электронной квитанции есть вся необходимая информация, в том числе для удобной и оперативной оплаты онлайн.

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«Перевод клиентов компании на электронные квитанции — это прежде всего сохранение окружающей среды. Сегодня все крупные компании страны уделяют большое внимание экологической повестке, «Т Плюс» и «ЭнергосбыТ Плюс» в их числе», — подчеркивается в тексте.

Из него следует, что оформить электронную квитанцию можно лично в офисе продаж и обслуживания клиентов «ЭнергосбыТ Плюс», а также направив соответствующее заявление и документы, подтверждающие право собственности на объект недвижимости, по электронной почте.

«После оформления подписки бумажная версия квитанции в почтовый ящик доставляться не будет», — уточняется в сообщении.

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