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Заключены контракты на строительство еще двух домов в Заре для переселения граждан из аварийного жилья

10:30 | 08.07.2023 | ЖКХ

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Пенза, 8 июля 2023. PenzaNews. Муниципальные контракты на строительство в микрорайоне Заря еще двух 8-этажных домов для переселения граждан из аварийного жилья заключены в Пензе. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения региона.

Заключены контракты на строительство еще двух домов в Заре для переселения граждан из аварийного жилья

Фото: Uprgkh.pnzreg.ru

«27 июня текущего года администрацией города Пензы в лице МКУ «УКС города Пензы» и АО «Пензгорстройзаказчик» заключены муниципальные контракты на строительство еще двух 8-этажных многоквартирных домов на 175 квартир в микрорайоне Заря для переселения граждан из аварийного жилищного фонда этапа 2023-2024 годов региональной программы. Дома будут введены в эксплуатацию в 2024 году», — сказано в тексте.

В нем отмечается, что с учетом шести многоквартирных домов, контракты на строительство которых были заключены ранее, будет возведено восемь МКД.

«В микрорайоне Заря будет построено восемь многоквартирных домов на 944 квартиры, из них 916 квартир для расселения 30,66 тыс. кв. метров аварийного жилья будут предоставлены расселяемым гражданам по программе переселения граждан из аварийного жилищного фонда», — уточняется в сообщении.

В тексте напоминается, что расселение аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года, осуществляется в рамках регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» национального проекта «Жилье и городская среда».

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