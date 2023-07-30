В микрорайоне «Взлетный» города Кузнецка построены сети водоснабжения ЖКХ

Кузнецк, 30 июля 2023. PenzaNews. Сети водоснабжения построены на территории микрорайона «Взлетный» города Кузнецка Пензенской области. Это следует из сообщения, размещенного на сайте министерства ЖКХ и гражданской защиты населения региона.

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«Для перспективного участка микрорайона «Взлетный» города Кузнецка построен новый водопровод. Подрядная организация проложила более 4,6 км водопроводных сетей диаметром 160 мм, установила 40 колодцев, а также оборудовала пожарные гидранты», — сказано в тексте.

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В нем добавляется, что стоимость работ составила более 23 млн. 555 тыс. рублей.

«70% — средства бюджета Пензенской области, и 30% — средства бюджета города Кузнецка», — уточняется в сообщении.

В тексте указано, что новые водопроводные сети проложены по улице Киселева — от Начального проезда до проезда Строителей, по улице Яфарова и Аэродромному проезду — от улицы Киселева до улицы Хвалынской, по улице Почивалина — от Начального проезда до проезда Строителей, по улице Хвалынской — от дома №144 до Начального проезда.