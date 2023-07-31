Энергоснабжение получили 70% домовладений Никольска — Олег Мельниченко ЖКХ

Пенза, 31 июля 2023. PenzaNews. Энергоснабжение получили 70% домовладений административного центра Никольского района, на который 29 июля обрушился ураган. Об этом сообщил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.

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«Продолжается работа по ликвидации последствий субботнего урагана. По данным на 18.00, энергоснабжение получили 70% домовладений Никольска, восстановлена подача электричества в селах Лопуховка, Базарная Кеньша, Старая Селя. К 10.00 завтрашнего дня этот показатель будет доведен до 100%», — написал глава региона в своем Telegram-канале вечером в понедельник, 31 июля.

По его словам, самая тяжелая ситуация была по домам №43 и №35 на улице Белинского в Никольске, но «аварийные бригады работают не зря».

«Электроснабжение квартир уже восстановлено, завтра должны дать газ», — отметил Олег Мельниченко.

Он добавил, что также продолжаются работы по распиловке и уборке упавших деревьев.

«Представители Регионального фонда капремонта сегодня работали в Никольске. Решаем вопрос по ремонту многоквартирных домов, пострадавших от разгула стихии», — сообщил губернатор.

«Ситуацию в Никольске держу на личном контроле», — подчеркнул он.